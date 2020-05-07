МИД подготовил памятный альбом о вкладе советской дипломатии в Победу

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД России подготовил памятный историко-документальный альбом "На дипломатических фронтах. 1941-1945" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в который вошли уникальные документы из архива министерства о вкладе советской дипломатии в Победу.

"Это памятный альбом, в который вошли уникальные, наиболее значимые документы архива министерства, посвященные вкладу советской дипломатии в разгром германского фашизма и японского милитаризма", - сообщили в МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, "копии договоров и соглашений, шифртелеграмм, служебных записок, донесений, приказов по Народному комиссариату иностранных дел и другие материалы воссоздают объективную картину той важной работы, которую вели наши дипломаты". Целый ряд документов, включая редчайшие фотографии военной поры, публикуются впервые, отметили в министерстве.

"В издании отражены наиболее яркие, узловые события Великой Отечественной войны - обращение заместителя председателя правительства и главы НКИД Вячеслава Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года, усилия Советского Союза по формированию антигитлеровской коалиции и открытию Второго фронта, этапы создания ООН , подписание Акта о военной капитуляции Германии", - говорится в сообщении ведомства.

В обращении к читателям глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул "решающий вклад Советского Союза в уничтожение гитлеровской военной машины, что имело фундаментальное значение для судеб мира", подчеркнули в министерстве.