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75 лет Великой Победы
2020-05-07T16:00
https://ria.ru/20200507/1571108397.html
МИД подготовил памятный альбом о вкладе советской дипломатии в Победу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости

МИД подготовил памятный альбом о вкладе советской дипломатии в Победу

16:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД России подготовил памятный историко-документальный альбом "На дипломатических фронтах. 1941-1945" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в который вошли уникальные документы из архива министерства о вкладе советской дипломатии в Победу.
"Это памятный альбом, в который вошли уникальные, наиболее значимые документы архива министерства, посвященные вкладу советской дипломатии в разгром германского фашизма и японского милитаризма", - сообщили в МИД.
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Как подчеркнули в ведомстве, "копии договоров и соглашений, шифртелеграмм, служебных записок, донесений, приказов по Народному комиссариату иностранных дел и другие материалы воссоздают объективную картину той важной работы, которую вели наши дипломаты". Целый ряд документов, включая редчайшие фотографии военной поры, публикуются впервые, отметили в министерстве.
"В издании отражены наиболее яркие, узловые события Великой Отечественной войны - обращение заместителя председателя правительства и главы НКИД Вячеслава Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года, усилия Советского Союза по формированию антигитлеровской коалиции и открытию Второго фронта, этапы создания ООН, подписание Акта о военной капитуляции Германии", - говорится в сообщении ведомства.
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В обращении к читателям глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул "решающий вклад Советского Союза в уничтожение гитлеровской военной машины, что имело фундаментальное значение для судеб мира", подчеркнули в министерстве.
"Свою роль в достижении Победы сыграли и отечественные дипломаты, с честью выполнившие свой патриотический и профессиональный долг перед Родиной", - отметил Лавров.
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75 лет Великой ПобедыВячеслав МолотовСергей ЛавровООНСССРОбщество
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