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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:16
https://ria.ru/20200507/1571108351.html
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

15:58 07.05.2020 (обновлено: 16:16 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пока трудно сказать, когда начнется снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы. В том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.
Путин уточнил, что это зависит не только от РФ, но и от решений, принятых другими странами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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