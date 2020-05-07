Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

"Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы. В том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан", - сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.