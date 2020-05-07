Правительство подготовит меры по восстановлению занятости на транспорте

"Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.