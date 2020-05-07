Правительство подготовит меры по восстановлению занятости на транспорте

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство подготовит перечень конкретных мер по восстановлению занятости в транспортной сфере.
"Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.
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