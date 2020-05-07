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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:43
https://ria.ru/20200507/1571108304.html
Правительство подготовит меры по восстановлению занятости на транспорте
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565071884_0:258:3088:1995_1036x0_80_0_0_f95948cdd75686aef69878c1c44c3843.jpg
РИА Новости

Правительство подготовит меры по восстановлению занятости на транспорте

15:58 07.05.2020 (обновлено: 16:43 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство подготовит перечень конкретных мер по восстановлению занятости в транспортной сфере.
"Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.
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