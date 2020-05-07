Путин: в России есть резервы по увеличению конкурентоспособности в портах

"У нас есть возможности быстрее работать над тем, чтобы перенаправить свои грузопотоки именно на отечественные порты. И такие резервы по наращиванию конкурентоспособности, по повышению эффективности у нас есть", - сказал Путин в четверг на совещании по развитию транспортной отрасли.