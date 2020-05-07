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2020-05-07T16:18
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Путин: в России есть резервы по увеличению конкурентоспособности в портах
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РИА Новости

Путин: в России есть резервы по увеличению конкурентоспособности в портах

15:57 07.05.2020 (обновлено: 16:18 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России есть резервы по наращиванию конкурентоспособности отечественных портов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть возможности быстрее работать над тем, чтобы перенаправить свои грузопотоки именно на отечественные порты. И такие резервы по наращиванию конкурентоспособности, по повышению эффективности у нас есть", - сказал Путин в четверг на совещании по развитию транспортной отрасли.
Он также призвал использовать эти возможности во всех видах транспорта, во всех видах логистических услуг.
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