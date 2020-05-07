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2020-05-07T16:10
https://ria.ru/20200507/1571108240.html
Путин призвал ускорить формирование внутреннего туризма в России
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РИА Новости

Путин призвал ускорить формирование внутреннего туризма в России

15:56 07.05.2020 (обновлено: 16:10 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. России нужно форсировать формирование внутреннего туризма, открывать новые направления, заявил президент страны Владимир Путин.
"Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний, без этого вообще ничего невозможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Пока корону победим нам не до туризма будет ,экономику и благосостояние надо будет поднимать,вот о чем думать надо а по части развлечений народ сам разберется
7 мая, 16:42
Tip Hlodrik
1410006
Холодно у нас, 70% территории в районе полярного круга, самая северная страна мира и ты хоть заформируйся на 145млн.курортов и тёплых морей не хватит, это уже не говоря о сервисе и стоимости перелётов на эти курорты
7 мая, 16:00
AAAlber Alber
1400006
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