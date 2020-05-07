Египет продлил ограничения из-за коронавируса до 24 мая

КАИР, 7 мая - РИА Новости. Египетские власти решили продлить до 24 мая связанные с противодействием Египетские власти решили продлить до 24 мая связанные с противодействием коронавирусу ограничения, в том числе комендантский час, заявил в четверг премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

"Кабинет министров решил продлить действие принятых ранее мер до конца священного месяца Рамадан", - заявил премьер на пресс-конференции. Месяц поста Рамадан в Египте в этом году, как ожидается, закончится 24 мая.

При этом он подчеркнул, что власти будут круглосуточно следить за развитием ситуации и показателями числа заболевших. "Если возникнет необходимость в принятии более жестких мер, то мы их примем", - заявил Мадбули.

Обращаясь к гражданам Египта, он подчеркнул, что в связи с ростом числа заболевших на текущей неделе правительство обратило внимание на требования принять более жесткие меры и увеличить длительность комендантского часа. "Большая ответственность в данный момент лежит на плечах египетского гражданина, все зависит от его сознательности.... Вопрос не связан с тем, во сколько начинается комендантский час, дело в поведении граждан в остальное время, когда разрешены передвижения", - заявил премьер.

По словам премьера, прошлой ночью в Египте были составлены протоколы на более чем четыре тысячи граждан, нарушивших комендантский час.

Премьер заявил в ходе своей речи, что экономика Египта понесла значительные потери вследствие приостановки работы многих предприятий.

В Египте с марта действует комендантский час из-за коронавируса, с 23 апреля он длится с 21.00 до 06.00. Остаются закрытыми кафе, рестораны, торговые центры, увеселительные заведения, школы и университеты. При этом кабмин сделал ряд послаблений, в частности, разрешив круглосуточную доставку товаров и еды из ресторанов. Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.

При этом возобновлено предоставление ряда услуг населению, также с 15 мая возобновляется работа гостиниц на курортах загрузкой до 25% с последующим ее увеличением до 50% с 1 июня. Пляжи Египта пока остаются закрытыми для публики.

Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на вечер среды - 7201 человек, 1730 человек выздоровели, погибли 452 человека.