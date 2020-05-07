В Забайкалье создадут единый центр для противопожарного контроля

Ранее в регионе ликвидировали два крупных природных пожара в районе Ильинки и Шишкино. По состоянию на утро четверга, в Забайкалье действовали 13 лесных пожаров общей площадью более трех тысяч гектаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, посещение лесов запрещено.

"Сегодня рассматривается вопрос финансирования создания 40 пожарных частей, которые должны "прикрыть" населенные пункты, не имеющие в настоящее время соответствующего пожарного прикрытия. Также рассматриваются вопросы дополнительного финансирования края для противопожарной подготовки муниципалитетов, сельхозпроизводителей. Думаю, что благодаря федеральному центру, мы будем дальше ежегодно наращивать и увеличивать оснащенность края для борьбы с пожарами", - сказал глава региона.