В Забайкалье создадут единый центр для противопожарного контроля

ЧИТА, 7 мая - РИА Новости. Власти Забайкальского края создадут на базе регионального управления МЧС единый центр ответственности по борьбе со всеми видами пожаров, в том числе природными, сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее в регионе ликвидировали два крупных природных пожара в районе Ильинки и Шишкино. По состоянию на утро четверга, в Забайкалье действовали 13 лесных пожаров общей площадью более трех тысяч гектаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, посещение лесов запрещено.
Губернатор края Александр Осипов отметил большую помощь федерального центра в борьбе с природными пожарами в крае.
"Сегодня рассматривается вопрос финансирования создания 40 пожарных частей, которые должны "прикрыть" населенные пункты, не имеющие в настоящее время соответствующего пожарного прикрытия. Также рассматриваются вопросы дополнительного финансирования края для противопожарной подготовки муниципалитетов, сельхозпроизводителей. Думаю, что благодаря федеральному центру, мы будем дальше ежегодно наращивать и увеличивать оснащенность края для борьбы с пожарами", - сказал глава региона.
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