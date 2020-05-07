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Забайкальский край
2020-05-07T15:54
https://ria.ru/20200507/1571108010.html
В Забайкалье создадут единый центр для противопожарного контроля
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f51a0d1d4b458df1432b81bcd873a117.jpg
РИА Новости

В Забайкалье создадут единый центр для противопожарного контроля

15:54 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 7 мая - РИА Новости. Власти Забайкальского края создадут на базе регионального управления МЧС единый центр ответственности по борьбе со всеми видами пожаров, в том числе природными, сообщили в пресс-службе правительства. 
Ранее в регионе ликвидировали два крупных природных пожара в районе Ильинки и Шишкино. По состоянию на утро четверга, в Забайкалье действовали 13 лесных пожаров общей площадью более трех тысяч гектаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, посещение лесов запрещено. 
Губернатор края Александр Осипов отметил большую помощь федерального центра в борьбе с природными пожарами в крае.
"Сегодня рассматривается вопрос финансирования создания 40 пожарных частей, которые должны "прикрыть" населенные пункты, не имеющие в настоящее время соответствующего пожарного прикрытия. Также рассматриваются вопросы дополнительного финансирования края для противопожарной подготовки муниципалитетов, сельхозпроизводителей. Думаю, что благодаря федеральному центру, мы будем дальше ежегодно наращивать и увеличивать оснащенность края для борьбы с пожарами", - сказал глава региона. 
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