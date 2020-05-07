Путин предложил расширить перечень пострадавших транспортных отраслей

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить перечень транспортных отраслей, пострадавших от коронавируса, добавив внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.
"Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. Министр финансов сейчас сказал, что, наверное, многие предприятия отрасли, как малые и средние, могут этим воспользоваться, а некоторые нет. Очевидно, что там есть пробелы. Надо внимательно это проанализировать и посмотреть. Добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки и сообщения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.
Президент предложил посмотреть, могут ли эти виды транспорта воспользоваться мерами, которые сейчас уже созданы.
"Если нет, то тогда нужно подумать на тему, как им помочь. Тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и секторы транспорта", - отметил глава государства.
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