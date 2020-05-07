Путин предложил расширить перечень пострадавших транспортных отраслей

"Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. Министр финансов сейчас сказал, что, наверное, многие предприятия отрасли, как малые и средние, могут этим воспользоваться, а некоторые нет. Очевидно, что там есть пробелы. Надо внимательно это проанализировать и посмотреть. Добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки и сообщения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспорта.