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2020-05-07T15:51
https://ria.ru/20200507/1571107883.html
Белорусский парламент рассмотрит вопрос о дате президентских выборов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1036x0_80_0_0_02b36c33c7b18b8a87bd5bf07ad3cb1f.jpg
РИА Новости

Белорусский парламент рассмотрит вопрос о дате президентских выборов

15:51 07.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белорусский парламент в пятницу рассмотрит вопрос о назначении даты президентских выборов в стране, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе нижней палаты парламента.
"На завтра запланировано заседание... Будет рассмотрен вопрос о назначении выборов", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил, какая дата выборов будет предлагаться для обсуждения депутатами на предстоящем заседании.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что, несмотря на эпидемию нового коронавируса, выборы главы государства точно пройдут летом, дата будет определена в ближайшее время, но крайний срок голосования - конец августа.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.
Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.
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