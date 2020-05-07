Белорусский парламент рассмотрит вопрос о дате президентских выборов

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белорусский парламент в пятницу рассмотрит вопрос о назначении даты президентских выборов в стране, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе нижней палаты парламента.
"На завтра запланировано заседание... Будет рассмотрен вопрос о назначении выборов", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил, какая дата выборов будет предлагаться для обсуждения депутатами на предстоящем заседании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что, несмотря на эпидемию нового коронавируса, выборы главы государства точно пройдут летом, дата будет определена в ближайшее время, но крайний срок голосования - конец августа.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.
Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.
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