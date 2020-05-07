Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в первый день после окончания режима самоизоляции и снятия всех ограничений пригласит к себе в гости друзей, чтобы поговорить по душам.
"Я жене об этом сказал, я приглашу друзей к себе домой, мы просто посидим и, может быть, слегка расслабимся, потому что, на самом деле, ситуация не только постоянно работы… Ты не можешь общаться со своими друзьями, просто поговорить по душам с близкими друзьями, родственниками. Я очень надеюсь, что скоро мы этот коронавирус все-таки прибьем и сможем это все уже реализовать", - сказал глава Якутии на прямой линии, которая прошла в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Как отметил Николаев, его супруга честно соблюдает все требования по самоизоляции и уже два месяца работает из дома.
"Она работает на удаленке и серьезно занимается саморазвитием, самообразованием. Прочитала массу интересных книг по управлению, по маркетингу, про интересные подходы к новым методам управления. И даже мне рассказывает, и мне это все тоже интересно. Она находит именно те вещи, над которыми я сейчас думаю, так она мне очень сильно помогает. Она считает, что эти месяцы помогли ей как раз в области саморазвития", - отметил Николаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.