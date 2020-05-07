Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции

"Я жене об этом сказал, я приглашу друзей к себе домой, мы просто посидим и, может быть, слегка расслабимся, потому что, на самом деле, ситуация не только постоянно работы… Ты не можешь общаться со своими друзьями, просто поговорить по душам с близкими друзьями, родственниками. Я очень надеюсь, что скоро мы этот коронавирус все-таки прибьем и сможем это все уже реализовать", - сказал глава Якутии на прямой линии, которая прошла в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).