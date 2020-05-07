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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:51
https://ria.ru/20200507/1571107850.html
Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_0:169:3071:1896_1036x0_80_0_0_e6c8171fecc1374199ac563e8cc9bc21.jpg
РИА Новости

Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции

15:51 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в первый день после окончания режима самоизоляции и снятия всех ограничений пригласит к себе в гости друзей, чтобы поговорить по душам.
"Я жене об этом сказал, я приглашу друзей к себе домой, мы просто посидим и, может быть, слегка расслабимся, потому что, на самом деле, ситуация не только постоянно работы… Ты не можешь общаться со своими друзьями, просто поговорить по душам с близкими друзьями, родственниками. Я очень надеюсь, что скоро мы этот коронавирус все-таки прибьем и сможем это все уже реализовать", - сказал глава Якутии на прямой линии, которая прошла в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
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Как отметил Николаев, его супруга честно соблюдает все требования по самоизоляции и уже два месяца работает из дома.
"Она работает на удаленке и серьезно занимается саморазвитием, самообразованием. Прочитала массу интересных книг по управлению, по маркетингу, про интересные подходы к новым методам управления. И даже мне рассказывает, и мне это все тоже интересно. Она находит именно те вещи, над которыми я сейчас думаю, так она мне очень сильно помогает. Она считает, что эти месяцы помогли ей как раз в области саморазвития", - отметил Николаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Майкоп
Вчера, 10:39Республика Адыгея
Власти Адыгеи разработают план выхода из режима самоизоляции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Айсен НиколаевОбщество
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