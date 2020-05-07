В Саратовской области первых двух человек поместили в обсерватор

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первые два человека заехали в обсерватор на базе социально-оздоровительного центра "Ударник" в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек. В области на базе "Ударника" подготовили пункт временного размещения для вернувшихся из поездок за границу, в Москву или в Подмосковье, а также для контактировавших с ними.
"В Шумейке находятся два человека... Признаков заболевания у них нет", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Как пояснила заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге, размещенные в обсерваторе не являются контактировавшими с заболевшими коронавирусом.
"Это здоровые люди, которые прибыли на территорию области и условия проживания которых не позволяли им обеспечить условия самоизоляции (на дому). Сейчас проходят наблюдение", - отметила она.