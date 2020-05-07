Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:48
https://ria.ru/20200507/1571107800.html
В Саратовской области первых двух человек поместили в обсерватор
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Саратовской области первых двух человек поместили в обсерватор

15:48 07.05.2020
398
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первые два человека заехали в обсерватор на базе социально-оздоровительного центра "Ударник" в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек. В области на базе "Ударника" подготовили пункт временного размещения для вернувшихся из поездок за границу, в Москву или в Подмосковье, а также для контактировавших с ними.
Аппарат искусственной вентиляции легких
Вчера, 15:40Распространение нового коронавируса
В Саратовской области число больных COVID-19 на ИВЛ выросло до 22
"В Шумейке находятся два человека... Признаков заболевания у них нет", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Как пояснила заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге, размещенные в обсерваторе не являются контактировавшими с заболевшими коронавирусом.
"Это здоровые люди, которые прибыли на территорию области и условия проживания которых не позволяли им обеспечить условия самоизоляции (на дому). Сейчас проходят наблюдение", - отметила она.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Саратовская областьОбщество
Рекомендуем
Аппарат искусственной вентиляции легких
В Саратовской области число больных COVID-19 на ИВЛ выросло до 22
Водитель машины скорой помощи
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 16
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей
Пошив медицинских масок и защитных костюмов на Калужском заводе компании Bosco di Ciliegi
Саратовские организации обязали не пускать нарушителей масочного режима
Автомобиль следственного комитета
В Саратовской области будут судить женщину, бросившую младенца на свалке
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
Умер известный историк СВР Владимир Антонов
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Минздраве ожидают пика коронавируса в ближайшие недели
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния