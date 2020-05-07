В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, ранения получили три человека, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 11.35 (совпадает с мск) боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского (командира бригады Дмитрия Брыжинского - ред.) подвергли обстрелу из ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) район населенного пункта Голубовское", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что ракета попала в автомобиль ЗИЛ-130, осуществляющий доставку каменного угля.
"По имеющимся данным, ранения получили трое мирных жителей", - добавил Осадчий. Представитель Народной милиции уточнил, что пострадавшие 2000, 1993 и 1936 годов рождения с осколочными ранениями доставлены в центральную больницу подконтрольного ЛНР Кировска.