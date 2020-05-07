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2020-05-07T15:46
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В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками

15:47 07.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, ранения получили три человека, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 11.35 (совпадает с мск) боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского (командира бригады Дмитрия Брыжинского - ред.) подвергли обстрелу из ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) район населенного пункта Голубовское", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что ракета попала в автомобиль ЗИЛ-130, осуществляющий доставку каменного угля.
"По имеющимся данным, ранения получили трое мирных жителей", - добавил Осадчий. Представитель Народной милиции уточнил, что пострадавшие 2000, 1993 и 1936 годов рождения с осколочными ранениями доставлены в центральную больницу подконтрольного ЛНР Кировска.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКировскВ мире
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