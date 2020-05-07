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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:46
https://ria.ru/20200507/1571107708.html
В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей
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РИА Новости

В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей

15:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции с начала мая развернули обратно более 1300 автомобилей, пытавшихся въехать на территорию Нижегородской области из других регионов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Согласно указу губернатора Нижегородской области, въезд на территорию региона на период майских праздников разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск. Ограничения распространяются и на транзитный транспорт: водители должны оформить разрешение, указав место отправления и место назначения.
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"С 1 по 6 мая полицейскими проверено 12 897 транспортных средств, из них 7226 - из других регионов. Более 1300 автомобилей, прибывающих из других областей, сотрудники полиции вынуждены были развернуть в обратном направлении из-за отсутствия соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Нижегородской области на период режима повышенной готовности создано 48 контрольно-пропускных постов полиции, на которых следят за передвижением транспорта как с приграничных территорий, так и внутри региона.
В Нижегородской области зафиксировано 3610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, 510 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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