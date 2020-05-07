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2020-05-07T15:46
https://ria.ru/20200507/1571107659.html
Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31
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РИА Новости

Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

15:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова
Вертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-31, созданный в Опытно-конструкторском бюро имени Н.И.Камова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия получила заявку от Индии на дополнительную поставку вертолетов Ка-31 для Военно-морских сил, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Ранее индийская газета The Economic Times писала, что ВМС Индии приобретут в России дополнительно шесть таких машин, выполняющих функции радиолокационного дозора.
"Недавно получили обращение на дополнительную поставку морских вертолетов Ка-31" - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Он также выразил надежду на то, что до конца этого года будет реализован контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии ПЗРК "Игла-С".
"Не исключаем дополнительную поставку МиГ‑29UPG. Обязательно будем участвовать в индийском тендере на 110 истребителей", - отметил директор ФСВТС.
В 2019 году министерство обороны Индии одобрило выделение около 500 миллионов долларов на закупку в России десяти Ка-31, однако позднее в связи с финансовыми проблемами индийцы решили купить только шесть машин. По данным СМИ, контракт планируется заключить в нынешнем году. Сейчас в составе ВМС Индии есть 14 вертолетов Ка-31.
 Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели оружие и технику на несколько миллиардов долларов.
Флаги России и Индии
13 ноября 2019, 07:33
Межгосударственные отношения России и Индии
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РоссияКа-31Министерство обороны ИндииФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ИндияБезопасность
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