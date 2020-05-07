Глава оперштаба Чечни назвал срок пика COVID-19 в регионе

По его словам, ситуация с заболеванием в Чечне благодаря своевременным мерам находится под контролем, врачи справляются, все необходимое для лечения имеется: расходные материалы, медикаменты, 452 аппарата ИВЛ, из которых задействовано чуть более десяти, дополнительно закуплено шесть кислородных станций к имеющимся трем. Даудов отметил, что госпитализированных подключают к кислороду, чтобы быстрее лечить.