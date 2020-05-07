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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:46
https://ria.ru/20200507/1571107615.html
Глава оперштаба Чечни назвал срок пика COVID-19 в регионе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155173/19/1551731931_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_be190508cd0f6e815359428bb9d1c162.jpg
РИА Новости

Глава оперштаба Чечни назвал срок пика COVID-19 в регионе

15:45 07.05.2020 (обновлено: 15:46 07.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 7 мая – РИА Новости. Пик заболевания коронавирусом в Чечне, по прогнозам специалистов, может прийтись на конец текущей недели, сообщил спикер республиканского парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
"Как говорят специалисты, ситуация с коронавирусом в Чечне развивается наравне с Москвой. По прогнозам нашего министра здравоохранения, мы уже в конце недели приблизимся к пику, после которого ситуация с заболеванием выровнится, но это при условии соблюдения режима самоизоляции", - заявил Даудов во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, ситуация с заболеванием в Чечне благодаря своевременным мерам находится под контролем, врачи справляются, все необходимое для лечения имеется: расходные материалы, медикаменты, 452 аппарата ИВЛ, из которых задействовано чуть более десяти, дополнительно закуплено шесть кислородных станций к имеющимся трем. Даудов отметил, что госпитализированных подключают к кислороду, чтобы быстрее лечить.
Он также напомнил о введении масочного режима в Чечне и необходимости его соблюдать, чтобы избежать новых заражений, поскольку 72% зараженных переносят болезнь бессимптомно.
В Чечне, по данным регионального минздрава, зарегистрировано 645 случаев заболевания COVID-19, из них 316 человек вылечились, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магомед ДаудовКоронавирусыЧеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоОбщество
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