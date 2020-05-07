Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Одышка является главным симптомом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую, заявил главврач городской больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, умеренная одышка, как правило, проявляется на седьмой-восьмой день заболевания, в самых ранних случаях — на четвертый. При этом когда она совмещается с высокой температурой и ощущается на второй день — это тревожный признак, сказал медик.
"Если у вас просто болит тело, потеря обоняния, мышечные боли, кашель сильный, но нет одышки — это не значит, что вы должны вызывать скорую", — отметил врач.
Мясников в то же время подчеркнул, если температура тела держится на уровне выше 38 градусов, нужно обратиться в скорую.
Врач добавил, что сейчас все вирусные заболевания следует рассматривать как COVID-19.
"Лучше перестраховаться, чем недостраховаться", — сказал он.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.
В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 скончались, 23 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.