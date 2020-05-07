Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую

По его словам, умеренная одышка, как правило, проявляется на седьмой-восьмой день заболевания, в самых ранних случаях — на четвертый. При этом когда она совмещается с высокой температурой и ощущается на второй день — это тревожный признак, сказал медик.

"Если у вас просто болит тело, потеря обоняния, мышечные боли, кашель сильный, но нет одышки — это не значит, что вы должны вызывать скорую", — отметил врач.

Мясников в то же время подчеркнул, если температура тела держится на уровне выше 38 градусов, нужно обратиться в скорую.

Врач добавил, что сейчас все вирусные заболевания следует рассматривать как COVID-19.

"Лучше перестраховаться, чем недостраховаться", — сказал он.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.

В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 скончались, 23 тысячи излечились.