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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:16
https://ria.ru/20200507/1571107316.html
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую

15:41 07.05.2020 (обновлено: 16:16 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Одышка является главным симптомом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую, заявил главврач городской больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, умеренная одышка, как правило, проявляется на седьмой-восьмой день заболевания, в самых ранних случаях — на четвертый. При этом когда она совмещается с высокой температурой и ощущается на второй день — это тревожный признак, сказал медик.
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"Если у вас просто болит тело, потеря обоняния, мышечные боли, кашель сильный, но нет одышки — это не значит, что вы должны вызывать скорую", — отметил врач.
Мясников в то же время подчеркнул, если температура тела держится на уровне выше 38 градусов, нужно обратиться в скорую.
Врач добавил, что сейчас все вирусные заболевания следует рассматривать как COVID-19.
"Лучше перестраховаться, чем недостраховаться", — сказал он.
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По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.
В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 скончались, 23 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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