ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.

"Правительство решило 7 мая сохранить временные ограничения на пограничное движение до 14 июня 2020 года. Решение является продолжением решения правительства от 19 марта о восстановлении пограничного контроля на внутренних границах, закрытие определенных пунктов пересечения границы и ограничение движения через внешние границы", - говорится в сообщении.

При этом с 14 мая власти разрешат трансграничное движение через границы с другими странами ЕС. В частности, будет разрешено передвижение рабочей силы, посещение родственников и другие "необходимые поездки". Совершать туристические поездки не рекомендуется, уточняет МВД.

Внутренний пограничный контроль будет продолжен на сухопутных границах, в портах и ​​аэропортах Финляндии.

Решение о восстановлении внутреннего пограничного контроля не нарушает свободу передвижения, гарантированную конституцией. Каждый также имеет право покинуть страну, если только его право на поездки не было ограничено иным способом. Однако отдых за границей не рекомендуется, подчеркивает МВД.

"Целью ограничений является защита жизни и здоровья людей и предотвращение распространения эпидемии коронавируса . Это решение не нарушает прав лиц, на которых распространяется законодательство Европейского Союза о свободном передвижении, или чье-либо право на международную защиту", - сообщает МВД.