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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:41
https://ria.ru/20200507/1571107208.html
В Саратовской области число больных COVID-19 на ИВЛ выросло до 22
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число больных COVID-19 на ИВЛ выросло до 22

15:40 07.05.2020 (обновлено: 15:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до 22, еще 48 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек. К 6 мая к аппаратам ИВЛ были подключены 15 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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"В медицинских организациях области находятся... 390 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция... На сегодняшний день 22 человека находятся на искусственной вентиляции легких и 48 человек на кислородной поддержке", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
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