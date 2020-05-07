В Саратовской области число больных COVID-19 на ИВЛ выросло до 22

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до 22, еще 48 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 876 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 157 человек. К 6 мая к аппаратам ИВЛ были подключены 15 пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В медицинских организациях области находятся... 390 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция... На сегодняшний день 22 человека находятся на искусственной вентиляции легких и 48 человек на кислородной поддержке", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.