Жителям Карелии разрешат прогулки в парках и скверах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Власти Карелии разрешат жителям прогулки в парках и скверах с 12 мая с соблюдением социальной дистанции, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – сказал Парфенчиков в ходе прямой линии, которая транслировалась в соцсети "ВКонтакте".
Глава республики также отметил, что при таких прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию, гулять в одиночку или семьями, не собираться большими компаниями.
"Нам надо учиться жить в новых условиях. Потому что сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", - отметил Парфенчиков.
"Мы уже с сегодняшнего дня разрешили прогулки на природе в небольших населенных пунктах, дачных товариществах. Но мы просим граждан совершать либо одиночные прогулки, либо семейные", - добавил глава Карелии.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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