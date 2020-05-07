Жителям Карелии разрешат прогулки в парках и скверах

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – сказал Парфенчиков в ходе прямой линии, которая транслировалась в соцсети "ВКонтакте".