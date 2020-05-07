Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:45
https://ria.ru/20200507/1571107161.html
Жителям Карелии разрешат прогулки в парках и скверах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570032584_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_8ba6ca41a3e960004aeef71afaebb11a.jpg
РИА Новости

Жителям Карелии разрешат прогулки в парках и скверах

15:40 07.05.2020 (обновлено: 15:45 07.05.2020)
495
© РИА Новости / Максим БлиновМолодой человек выгуливает собаку в сквере
Молодой человек выгуливает собаку в сквере
© РИА Новости / Максим Блинов
Молодой человек выгуливает собаку в сквере. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Власти Карелии разрешат жителям прогулки в парках и скверах с 12 мая с соблюдением социальной дистанции, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводск, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", – сказал Парфенчиков в ходе прямой линии, которая транслировалась в соцсети "ВКонтакте".

Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
1 мая, 00:51Распространение нового коронавируса
В Карелии летние каникулы для младшеклассников начнутся 1 мая
Глава республики также отметил, что при таких прогулках необходимо соблюдать социальную дистанцию, гулять в одиночку или семьями, не собираться большими компаниями.
"Нам надо учиться жить в новых условиях. Потому что сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", - отметил Парфенчиков.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
27 апреля, 10:55Распространение нового коронавируса
Глава Карелии поручил создать онлайн-карту с адресами заболевших COVID-19
"Мы уже с сегодняшнего дня разрешили прогулки на природе в небольших населенных пунктах, дачных товариществах. Но мы просим граждан совершать либо одиночные прогулки, либо семейные", - добавил глава Карелии.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
210002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
Рекомендуем
Медицинские маски
В Карелии введут масочный режим
Участники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
Дитрих: надо снять "перегибы" в региональных ограничениях для транспорта
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь
Хельсинки
Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня
Парикмахерская
В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты
Доминикана. На пляже острова Саона
Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Кресла для судей в зале заседаний
Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
В Нижегородскую область не впустили более 1300 автомобилей
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Минздраве ожидают пика коронавируса в ближайшие недели
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие для восстановления ограничений в Москве
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния