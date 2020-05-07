Китай может закупить у России новую партию Су-35

В то же время он сообщил, что переговоры с Турцией по этому вопросы ведутся, "но не очень активные".

"Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", - сказал директор ФСВТС.