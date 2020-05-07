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Китай может закупить у России новую партию Су-35
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РИА Новости

Китай может закупить у России новую партию Су-35

15:38 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Ранее Китай купил у России 24 Су-35 на 2,5 миллиарда долларов.
"С Китаем у нас широкая программа по авиадвигателям. Кроме того, мы не исключаем возможности дополнительных закупок Пекином Су-35", - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
В то же время он сообщил, что переговоры с Турцией по этому вопросы ведутся, "но не очень активные".
"Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", - сказал директор ФСВТС.
Опубликовано видео опасного сближения Су-35 с американским самолетом
20 апреля, 15:32
Опубликовано видео сближения российского Су-35 с американским самолетом
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РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Су-35КитайТурцияОбщество
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