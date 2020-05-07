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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:41
https://ria.ru/20200507/1571106978.html
Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19
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РИА Новости

Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19

15:38 07.05.2020 (обновлено: 15:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
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Медик напомнил, что большинство людей переносят заболевание в легкой форме и остаются дома.
"Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи – это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные – выздоровевшие", — сказал врач.
Примерно 2-3 недели назад – а именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19 – в России было около сотни тысяч зараженных, добавил он.
"Эти сто тысяч, они выздоровели", — объяснил он.
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Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что впервые с начала эпидемии за минувшие сутки в столице из стационаров выписалось больше пациентов с COVID-19, чем поступило за это же время.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,6 миллиона человек, около 251 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Мясников говорит неправду: в число выздоровевших включают всех, в том числе и болевших дома, кому после подтверждения диагноза был дважды проведён анализ с отрицательным результатом.
7 мая, 16:09
Руслан Тлеуж
1902002
Только два анализа подряд должны показать заражение. А потом- анализ, который покажет что ты выздоровел. И кто его делает? Медиков на такое нету. Два раза положительный и все, на этом шоу закончилось.
7 мая, 16:11
Василий Иванов
821002
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