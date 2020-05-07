В Карелии введут масочный режим

По данным на 7 мая, в Карелии выявлены 125 случаев заражения COVID-19. С 7 мая в регионе разрешены прогулки за городом и в небольших населенных пунктах с соблюдением социальной дистанции. План поэтапного снятия в Карелии ограничительных мер будет представлен 11 мая.