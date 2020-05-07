В Карелии введут масочный режим

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел в республике с 10 мая масочный режим в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным на 7 мая, в Карелии выявлены 125 случаев заражения COVID-19. С 7 мая в регионе разрешены прогулки за городом и в небольших населенных пунктах с соблюдением социальной дистанции. План поэтапного снятия в Карелии ограничительных мер будет представлен 11 мая.
"Способствовать сохранению стабильной ситуации в Карелии должен масочный режим: обязательное ношение защитной маски в общественных местах мы вводим с 10 мая", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.