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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:38
https://ria.ru/20200507/1571106938.html
В Карелии введут масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Карелии введут масочный режим

15:38 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел в республике с 10 мая масочный режим в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным на 7 мая, в Карелии выявлены 125 случаев заражения COVID-19. С 7 мая в регионе разрешены прогулки за городом и в небольших населенных пунктах с соблюдением социальной дистанции. План поэтапного снятия в Карелии ограничительных мер будет представлен 11 мая.
"Способствовать сохранению стабильной ситуации в Карелии должен масочный режим: обязательное ношение защитной маски в общественных местах мы вводим с 10 мая", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАртур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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