Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Основателя паблика "Омбудсмен полиции" Основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин

"Воронцова допросили по уголовному делу о вымогательстве в крупном размере, вину он не признает, обвинение ему не предъявлено", — рассказал адвокат.

По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. Он был задержан в четверг в качестве подозреваемого. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в Сети, в частности в паблике Воронцова.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.