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2020-05-08T00:21
https://ria.ru/20200507/1571106910.html
Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве
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РИА Новости

Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве

15:38 07.05.2020 (обновлено: 00:21 08.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова допросили по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, вину он не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Воронцова допросили по уголовному делу о вымогательстве в крупном размере, вину он не признает, обвинение ему не предъявлено", — рассказал адвокат.
По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. Он был задержан в четверг в качестве подозреваемого. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в Сети, в частности в паблике Воронцова.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД России. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Кадры задержания Владимира Воронцова
Вчера, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинПроисшествия
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