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2020-05-07T17:20
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Рослесхоз назвал регион с самой сложной обстановкой с лесными пожарами
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РИА Новости

Рослесхоз назвал регион с самой сложной обстановкой с лесными пожарами

15:36 07.05.2020 (обновлено: 17:20 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты не ожидают дождей или снижения температуры в ближайшее время в Забайкалье, там по-прежнему горит около 40 тысяч гектаров леса, говорится в сообщении Рослесхоза.
"По прогнозным данным, в горимых районах Забайкальского края, где действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах, по условиям погоды, осадков и снижения температуры воздуха не ожидается", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае, где за прошедшие сутки в условиях штормового ветра возникло 18 новых пожаров. По состоянию на 7 мая в крае проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров, огнем пройдена площадь в 38 720 га, в том числе локализовано 9 пожаров на площади, пройденной огнем, 36 301 га.
По данным ведомства, помощь региональным лесопожарным службам оказывают 287 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". Также в Забайкальском крае идут работы по тушению 2 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 502 га.
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