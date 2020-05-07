Рослесхоз назвал регион с самой сложной обстановкой с лесными пожарами

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты не ожидают дождей или снижения температуры в ближайшее время в Забайкалье, там по-прежнему горит около 40 тысяч гектаров леса, говорится в сообщении Рослесхоза.
"По прогнозным данным, в горимых районах Забайкальского края, где действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах, по условиям погоды, осадков и снижения температуры воздуха не ожидается", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае, где за прошедшие сутки в условиях штормового ветра возникло 18 новых пожаров. По состоянию на 7 мая в крае проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров, огнем пройдена площадь в 38 720 га, в том числе локализовано 9 пожаров на площади, пройденной огнем, 36 301 га.
По данным ведомства, помощь региональным лесопожарным службам оказывают 287 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". Также в Забайкальском крае идут работы по тушению 2 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 502 га.