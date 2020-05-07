В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 84, в общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек.