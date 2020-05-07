В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки возросло на 455 и превысило 41,7 тысячи, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 84, в общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.