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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:34
https://ria.ru/20200507/1571106734.html
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи

15:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки возросло на 455 и превысило 41,7 тысячи, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 84, в общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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