В Якутии создадут систему QR-кодов для передвижения по региону

ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Глава Якутии Глава Якутии Айсен Николаев внес изменения в указ по борьбе с коронавирусом , согласно которым будет создана система для выдачи жителям QR-кодов, чтобы перемещаться по региону, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Как отметили в администрации, в четверг руководитель региона внес ряд изменений в ранее подписанном указе.

"Айсен Николаев поручил Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии обеспечить создание информационной системы выдачи QR-кодов для подтверждения права лиц на передвижение в период режима повышенной готовности на территории республики. Такая система в период полной самоизоляции будет выполнять функцию специального цифрового пропуска и контроля за передвижениями", - рассказали в пресс-службе, не уточнив, когда планируется запуск этой системы.

Согласно документу, министерству транспорта Якутии поручено обеспечить возвращение авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам с датами вылета после 30 апреля. При этом поручено вернуть стоимость и невозвратных авиабилетов.

Также изменены условия перевозок пассажиров судами на воздушной подушке на реке Лене. Теперь запрет на перевозку не будет касаться работников организаций, чья деятельность не приостановлена в период режима самоизоляции, при наличии справки с места работы; граждан, следующих для получения неотложного лечения по профилю "онкология", при наличии направления медицинской организации; больных хронической почечной недостаточностью, следующих для получения гемодиализного лечения; пассажиров, прибывших и выезжающих железнодорожным транспортом через станцию Нижний Бестях, при наличии проездного железнодорожного билета.

Ранее сообщалось, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому в отношении тех, кто обязан соблюдать такой режим, в Якутии будут применены технологии электронного мониторинга по геолокации. С 20 апреля цифровые пропуска для автотранспорта ввели в городе Алдане и поселке Ленинский, где действует режим карантина.