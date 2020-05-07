Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:33
https://ria.ru/20200507/1571106644.html
В Якутии создадут систему QR-кодов для передвижения по региону
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569498372_0:127:3189:1921_1036x0_80_0_0_70719923bd53e55a921f81a823b06a92.jpg
РИА Новости

В Якутии создадут систему QR-кодов для передвижения по региону

15:33 07.05.2020
531
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСмартфон жителя Нижегородской области с QR-кодом для предъявления сотруднику полиции при проверке режима самоизоляции
Смартфон жителя Нижегородской области с QR-кодом для предъявления сотруднику полиции при проверке режима самоизоляции
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 7 мая – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев внес изменения в указ по борьбе с коронавирусом, согласно которым будет создана система для выдачи жителям QR-кодов, чтобы перемещаться по региону, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в администрации, в четверг руководитель региона внес ряд изменений в ранее подписанном указе.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 12:25Распространение нового коронавируса
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
"Айсен Николаев поручил Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии обеспечить создание информационной системы выдачи QR-кодов для подтверждения права лиц на передвижение в период режима повышенной готовности на территории республики. Такая система в период полной самоизоляции будет выполнять функцию специального цифрового пропуска и контроля за передвижениями", - рассказали в пресс-службе, не уточнив, когда планируется запуск этой системы.
Согласно документу, министерству транспорта Якутии поручено обеспечить возвращение авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам с датами вылета после 30 апреля. При этом поручено вернуть стоимость и невозвратных авиабилетов.
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Вчера, 14:29Распространение нового коронавируса
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Также изменены условия перевозок пассажиров судами на воздушной подушке на реке Лене. Теперь запрет на перевозку не будет касаться работников организаций, чья деятельность не приостановлена в период режима самоизоляции, при наличии справки с места работы; граждан, следующих для получения неотложного лечения по профилю "онкология", при наличии направления медицинской организации; больных хронической почечной недостаточностью, следующих для получения гемодиализного лечения; пассажиров, прибывших и выезжающих железнодорожным транспортом через станцию Нижний Бестях, при наличии проездного железнодорожного билета.
Ранее сообщалось, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому в отношении тех, кто обязан соблюдать такой режим, в Якутии будут применены технологии электронного мониторинга по геолокации. С 20 апреля цифровые пропуска для автотранспорта ввели в городе Алдане и поселке Ленинский, где действует режим карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
Рекомендуем
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
В Пакистане отменят режим изоляции
Тест на коронавирус
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи
Глава РЖД Олег Белозеров
Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
Участники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
Дитрих: надо снять "перегибы" в региональных ограничениях для транспорта
Медицинские маски
В Карелии введут масочный режим
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы.
В Москве пройдет седьмая масштабная дезинфекция
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса
Якутск
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
Самолеты на стоянке в аэропорту
Минтранс подготовил документы для выделения господдержки авиакомпаниям
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата
Тестирование на коронавирус
В Подмосковье провели более 212 тысяч исследований на COVID-19
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния