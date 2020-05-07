Минтранс подготовил документы для выделения господдержки авиакомпаниям

"Минтрансом подготовлены проекты документов о выделении из резервного фонда правительства 23,4 миллиарда рублей для компенсации расходов российских авиакомпаний. Хочу доложить, что сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств и утверждены правила их распределения. Мы приступим к выделению денег незамедлительно", - сказал Дитрих в ходе совещания у президента РФ по мерам поддержки транспортного комплекса.