Минтранс подготовил документы для выделения господдержки авиакомпаниям

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил документы для выделения 23,4 миллиарда рублей господдержки авиакомпаниям, к распределению средств приступит незамедлительно, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.
"Минтрансом подготовлены проекты документов о выделении из резервного фонда правительства 23,4 миллиарда рублей для компенсации расходов российских авиакомпаний. Хочу доложить, что сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств и утверждены правила их распределения. Мы приступим к выделению денег незамедлительно", - сказал Дитрих в ходе совещания у президента РФ по мерам поддержки транспортного комплекса.
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