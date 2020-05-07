Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:33
https://ria.ru/20200507/1571106562.html
Минтранс подготовил документы для выделения господдержки авиакомпаниям
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:220:3250:2048_1036x0_80_0_0_1578773c990449b559b6520df711557a.jpg
РИА Новости

Минтранс подготовил документы для выделения господдержки авиакомпаниям

15:33 07.05.2020
140
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил документы для выделения 23,4 миллиарда рублей господдержки авиакомпаниям, к распределению средств приступит незамедлительно, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.
"Минтрансом подготовлены проекты документов о выделении из резервного фонда правительства 23,4 миллиарда рублей для компенсации расходов российских авиакомпаний. Хочу доложить, что сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств и утверждены правила их распределения. Мы приступим к выделению денег незамедлительно", - сказал Дитрих в ходе совещания у президента РФ по мерам поддержки транспортного комплекса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ДитрихВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Участники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
Дитрих: надо снять "перегибы" в региональных ограничениях для транспорта
Глава РЖД Олег Белозеров
Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
Президент России Владимир Путин
Правительство подготовит меры по восстановлению занятости на транспорте
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин предложил расширить перечень пострадавших транспортных отраслей
Министр транспорта России Евгений Дитрих
Минтранс согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для аэропортов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию ракетно-космической отрасли РФ
Путин оценил ситуацию с авиаперевозками в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса
Пассажирский самолет в небе
Правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен
Тест на коронавирус
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалист рассказал, останутся ли доступные по цене авиаперелеты
Доминикана. На пляже острова Саона
Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния