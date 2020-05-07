Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Учебный год в большинстве школ Московской области завершится для учащихся 1-8-х и 10-х классов 22 или 29 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
"В Подмосковье для учащихся 1-8-х и 10-х классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ – это 22 или 29 мая. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно – все зависит от проведения выпускных экзаменов, сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, годовые оценки будут выставлены ученикам с учетом периода дистанционного формата обучения.
Также министр напомнила, что из-за распространения COVID-19 летние лагеря на базах школ региона не будут функционировать до 31 июля.
"В приоритете – здоровье наших детей и педагогов. Мы просим всех отнестись к этому решению с пониманием", - подчеркнула Каклюгина.
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