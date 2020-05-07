Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года

"В Подмосковье для учащихся 1-8-х и 10-х классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ – это 22 или 29 мая. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно – все зависит от проведения выпускных экзаменов, сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.