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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:27
https://ria.ru/20200507/1571106186.html
В Пакистане отменят режим изоляции
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РИА Новости

В Пакистане отменят режим изоляции

15:27 07.05.2020
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© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Власти Пакистана с субботы отменяют режим изоляции в стране, сообщил премьер-министр Имран Хан.
"Мы решили сделать это поэтапно, потому что многие люди сталкиваются с множеством трудностей, и мы не можем продолжать этот режим", - цитирует выступление Хана после заседания Национального координационного комитета телеканал Samaa.
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"Мы являемся развивающейся страной, и мы не можем позволить себе держать страну закрытой надолго. Наш экспорт упал. У нас уже были ограниченные средства, и мы потратили их на благосостояние людей. Мы не можем помочь всем, кто пострадал от блокировки", - сказал он.
Премьер-министр отметил, что опасность заразиться коронавирусом остается и призвал население следовать инструкциям правительства.
Власти страны решили открыть все отрасли, связанные со строительством. Также будут открыты сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут открыты пять дней в неделю и будут работать до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом.
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В начале мая министр планирования и развития Пакистана Асад Умар призвал к постепенному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы не допустить экономический кризис. Умар отметил, что по оценкам экспертов и аналитических центров, в результате пандемии коронавируса до 18 миллионов человек могут потерять работу, а до 70 миллионов людей могут стать бедняками.
Согласно последним данным, в Пакистане находятся более 24 тысяч больных коронавирусом, 6,4 тысячи человек поправились, 564 погибли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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