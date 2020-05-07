В Пакистане отменят режим изоляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Власти Власти Пакистана с субботы отменяют режим изоляции в стране, сообщил премьер-министр Имран Хан

"Мы решили сделать это поэтапно, потому что многие люди сталкиваются с множеством трудностей, и мы не можем продолжать этот режим", - цитирует выступление Хана после заседания Национального координационного комитета телеканал Samaa

"Мы являемся развивающейся страной, и мы не можем позволить себе держать страну закрытой надолго. Наш экспорт упал. У нас уже были ограниченные средства, и мы потратили их на благосостояние людей. Мы не можем помочь всем, кто пострадал от блокировки", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что опасность заразиться коронавирусом остается и призвал население следовать инструкциям правительства.

Власти страны решили открыть все отрасли, связанные со строительством. Также будут открыты сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут открыты пять дней в неделю и будут работать до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом.

В начале мая министр планирования и развития Пакистана Асад Умар призвал к постепенному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы не допустить экономический кризис. Умар отметил, что по оценкам экспертов и аналитических центров, в результате пандемии коронавируса до 18 миллионов человек могут потерять работу, а до 70 миллионов людей могут стать бедняками.

Согласно последним данным, в Пакистане находятся более 24 тысяч больных коронавирусом, 6,4 тысячи человек поправились, 564 погибли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.