В Москве пройдет седьмая масштабная дезинфекция

"В проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники",- сказал Бирюков.