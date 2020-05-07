Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал президенту РФ Владимиру Путину о предпринимаемых на транспорте мерах по борьбе с коронавирусом и заботе о здоровье пассажиров.

"Первым приоритетом для нас является сохранение здоровья пассажиров и работников транспортного комплекса. Координацию действий и общий контроль по сдерживанию по распространению инфекции на транспорте осуществляет специально созданный при Минтрансе штаб", - рассказал Дитрих.

По его словам, мероприятия координируются Роспотребнадзором , организована полная санитарно-гигиеническая обработка воздушных судов, поездов, автобусов, объектов транспортной инфраструктуры. Обеспечен запас одноразовых масок, дезинфицирующих средств для пассажиров и членов экипажей на борту воздушных судов.

"Работники транспортного комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты, они регулярно проходят медицинские осмотры и тесты на коронавирус. Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах профилактики заболевания", - добавил министр.

Дитрих отметил: "мы боремся за каждого нашего пассажира, ежедневно доказывая результатами своей работы, что транспортная услуга безопасна". "Подтверждением тому стал ничтожно малый уровень заражения среди сотрудников и персонала транспортных компаний, проводников и экипажей", - считает глава Минтранса.

"Вместе с тем очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения", - заключил министр.