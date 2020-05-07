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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:22
https://ria.ru/20200507/1571105819.html
Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569351446_0:269:3025:1971_1036x0_80_0_0_1d182122efc7a64ff5f5e8ea5725cb1b.jpg
РИА Новости

Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса

15:22 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал президенту РФ Владимиру Путину о предпринимаемых на транспорте мерах по борьбе с коронавирусом и заботе о здоровье пассажиров.
"Первым приоритетом для нас является сохранение здоровья пассажиров и работников транспортного комплекса. Координацию действий и общий контроль по сдерживанию по распространению инфекции на транспорте осуществляет специально созданный при Минтрансе штаб", - рассказал Дитрих.
По его словам, мероприятия координируются Роспотребнадзором, организована полная санитарно-гигиеническая обработка воздушных судов, поездов, автобусов, объектов транспортной инфраструктуры. Обеспечен запас одноразовых масок, дезинфицирующих средств для пассажиров и членов экипажей на борту воздушных судов.
"Работники транспортного комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты, они регулярно проходят медицинские осмотры и тесты на коронавирус. Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах профилактики заболевания", - добавил министр.
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Дитрих отметил: "мы боремся за каждого нашего пассажира, ежедневно доказывая результатами своей работы, что транспортная услуга безопасна". "Подтверждением тому стал ничтожно малый уровень заражения среди сотрудников и персонала транспортных компаний, проводников и экипажей", - считает глава Минтранса.
"Вместе с тем очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения", - заключил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ДитрихКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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