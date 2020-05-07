В ФНПР рассказали, когда в России прекратится рост безработицы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сильно бьет по экономике страны, чем дольше он продлится в существующем виде, тем большее число людей останутся без работы, считает заместитель председателя федерации Александр Шершуков.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России безработными зарегистрированы 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе 735 тысяч за последние два месяца. Согласно данным Минтруда, на 28 января число безработных в стране составляло 684,2 тысячи человек.
"Цифра большая. Нужно понимать, почему она выросла. Она выросла не только в связи с увеличением количества людей, которые являются безработными, но и в связи с тем, что те люди, которые уже были безработными, пошли оформляться в качестве таковых, то есть легализовываться", - сказал Шершуков.
Он обратил внимание на то, что люди встают на биржу труда, несмотря на то, что пособие по безработице в повышенном виде выплачивается только тем, кто потерял работу с 1 марта, - сейчас людям необходимы даже меньшие деньги, и они ищут способы для получения законных выплат со стороны государства.
"Это (рост безработицы – ред.) зависит от того, как долго продлится режим, который сейчас введен в виде самоизоляции... Потому что в первую очередь мы рассматриваем это как мероприятия, связанные с ограничением эпидемии, но не секрет, что это достаточно сильно бьет по российской экономике. Чем дольше продлится данный режим в том виде, в каком он есть, тем большее количество людей останется без работы. Связь здесь абсолютно железная", - отметил Шершуков.
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