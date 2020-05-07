В ФНПР рассказали, когда в России прекратится рост безработицы

"Это (рост безработицы – ред.) зависит от того, как долго продлится режим, который сейчас введен в виде самоизоляции... Потому что в первую очередь мы рассматриваем это как мероприятия, связанные с ограничением эпидемии, но не секрет, что это достаточно сильно бьет по российской экономике. Чем дольше продлится данный режим в том виде, в каком он есть, тем большее количество людей останется без работы. Связь здесь абсолютно железная", - отметил Шершуков.