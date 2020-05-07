ВКонтакте проведет 14-часовой киномарафон ко Дню Победы

Классику советского кинематографа о Великой Отечественной войне покажут в сообществе. В программе — "Судьба человека", "Восхождение", "Летят журавли", "Белый тигр", "Белорусский вокзал", "Иваново детство" и "Они сражались за Родину". Трансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другой, подписчики будут получать уведомления о начале каждой картины.