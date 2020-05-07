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2020-05-07T15:21
https://ria.ru/20200507/1571105753.html
ВКонтакте проведет 14-часовой киномарафон ко Дню Победы
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РИА Новости

ВКонтакте проведет 14-часовой киномарафон ко Дню Победы

15:21 07.05.2020
1571
© Киностудия "Мосфильм", 1957Кадр из фильма "Летят журавли"
Кадр из фильма Летят журавли
© Киностудия "Мосфильм", 1957
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В День Победы ВКонтакте и Мосфильм проведут марафон советских фильмов о войне. Он продлится 14 часов.
Классику советского кинематографа о Великой Отечественной войне покажут в сообществе "Официальные страницы". В программе — "Судьба человека", "Восхождение", "Летят журавли", "Белый тигр", "Белорусский вокзал", "Иваново детство" и "Они сражались за Родину". Трансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другой, подписчики будут получать уведомления о начале каждой картины.
VK Fest 2019
26 марта, 15:51
ВКонтакте проведет трансляцию прошлогоднего VK Fest
Другие фильмы киностудии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре cinema.mosfilm.ru.
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ВКонтакте
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