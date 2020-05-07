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2020-05-07T15:18
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Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
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РИА Новости

Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

15:18 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Турция ведут переговоры о составе и сроках поставки дополнительной партии С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Россия выполнила в 2019 году первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
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"Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
При этом он подчеркнул, что первый контракт был исключительно поставочный, без локализации производства.
"А вот опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе. Я бы назвал это так", - отметил глава ФСВТС.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-15, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня 2019, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
20010311
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РоссияС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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