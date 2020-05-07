Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

Россия выполнила в 2019 году первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

При этом он подчеркнул, что первый контракт был исключительно поставочный, без локализации производства.

"А вот опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе. Я бы назвал это так", - отметил глава ФСВТС.