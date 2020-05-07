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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:18
https://ria.ru/20200507/1571105637.html
В Новокузнецке более десяти медработников заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Новокузнецке более десяти медработников заразились коронавирусом

15:18 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 мая - РИА Новости. Более десяти медицинских работников от врачей до уборщиц в Новокузнецке заразились коронавирусной инфекцией от пациентов, лечившихся по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, все они переносят инфекцию в легкой форме, сообщили РИА Новости в Новокузнецком филиале областного кардиологического диспансера.
"Более десяти (заразились - ред.). Есть в том числе и прочие работники, уборщицы и так далее", – рассказали РИА Новости в медучреждении.
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Собеседница агентства подтвердила, что среди заразившихся коронавирусной инфекцией есть врачи, подчеркнув, что самое важное, что все заразившиеся из числа медперсонала переносят заболевание в легкой форме.
В медучреждении добавили, что все заразившиеся переведены в пятый роддом, перепрофилированный под коронавирусный госпиталь. По словам собеседницы агентства, заражение медперсонала, предположительно, произошло от пациентов, лечившихся в клинике по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, у которых на момент нахождения в отделении не было никаких признаков коронавируса.
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Как следует из сообщения на сайте больницы, с 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера (по улице Кузнецова, 35) переведены на карантин, так как было выявлено несколько случаев COVID-19 среди уже выписанных из медорганизации пациентов, ранее получавших там стационарное лечение. Симптомов коронавирусной инфекции при госпитализации и в момент лечения у них не наблюдалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовокузнецкОбщество
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