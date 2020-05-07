В Новокузнецке более десяти медработников заразились коронавирусом

КЕМЕРОВО, 7 мая - РИА Новости. Более десяти медицинских работников от врачей до уборщиц в Более десяти медицинских работников от врачей до уборщиц в Новокузнецке заразились коронавирусной инфекцией от пациентов, лечившихся по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, все они переносят инфекцию в легкой форме, сообщили РИА Новости в Новокузнецком филиале областного кардиологического диспансера.

"Более десяти (заразились - ред.). Есть в том числе и прочие работники, уборщицы и так далее", – рассказали РИА Новости в медучреждении.

Собеседница агентства подтвердила, что среди заразившихся коронавирусной инфекцией есть врачи, подчеркнув, что самое важное, что все заразившиеся из числа медперсонала переносят заболевание в легкой форме.

В медучреждении добавили, что все заразившиеся переведены в пятый роддом, перепрофилированный под коронавирусный госпиталь. По словам собеседницы агентства, заражение медперсонала, предположительно, произошло от пациентов, лечившихся в клинике по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, у которых на момент нахождения в отделении не было никаких признаков коронавируса.

Как следует из сообщения на сайте больницы, с 1 мая и до особого распоряжения часть стационарных отделений новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера (по улице Кузнецова, 35) переведены на карантин, так как было выявлено несколько случаев COVID-19 среди уже выписанных из медорганизации пациентов, ранее получавших там стационарное лечение. Симптомов коронавирусной инфекции при госпитализации и в момент лечения у них не наблюдалось.