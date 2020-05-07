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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:25
https://ria.ru/20200507/1571105399.html
В Белоруссии выявили 913 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Белоруссии выявили 913 новых случаев заражения коронавирусом

15:14 07.05.2020 (обновлено: 15:25 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 913, до 20168, скончались еще четыре пациента, всего умерших 116, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
По данным на среду, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 19255, в том числе минздрав сообщал о 112 умерших.
"Зарегистрированы 20168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 229466 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияОбщество
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