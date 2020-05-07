В Белоруссии выявили 913 новых случаев заражения коронавирусом

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 913, до 20168, скончались еще четыре пациента, всего умерших 116, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
По данным на среду, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 19255, в том числе минздрав сообщал о 112 умерших.
"Зарегистрированы 20168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 229466 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.