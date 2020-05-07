В Белоруссии выявили 913 новых случаев заражения коронавирусом

"Зарегистрированы 20168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 229466 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.