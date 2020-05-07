В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000

В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины.
При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф