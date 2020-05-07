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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:13
https://ria.ru/20200507/1571105155.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045811_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_e0c2d6afe75ea79479efa61d229be1c5.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000

15:12 07.05.2020 (обновлено: 15:13 07.05.2020)
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© REUTERS / Andrew KellyМедики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Andrew Kelly
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 20 000 и достигло 20 597, свидетельствуют данные статистики, опубликованной на сайте департамента здравоохранения.
В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины.
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При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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