В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000

В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины.

Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США

Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США

При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек.