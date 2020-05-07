В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

"На предприятиях и организациях, работа которых разрешена, и в соответствии с требованиями главного санитарного врача, должен быть обеспечен "масочный" режим, штраф будет составлять 4 тысячи рублей", - сообщил Данчиков.

Он пояснил, что с проверкой может выйти Роспотребнадзор и контролирующие организации.

"Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Соответственно, там где есть более плотный контакт, там нужны дополнительные меры защиты", - пояснил Данчиков.