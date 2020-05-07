Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:14
https://ria.ru/20200507/1571105016.html
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

15:11 07.05.2020 (обновлено: 15:14 07.05.2020)
60315
© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введён масочный режим.
"На предприятиях и организациях, работа которых разрешена, и в соответствии с требованиями главного санитарного врача, должен быть обеспечен "масочный" режим, штраф будет составлять 4 тысячи рублей", - сообщил Данчиков.
Он пояснил, что с проверкой может выйти Роспотребнадзор и контролирующие организации.
"Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Соответственно, там где есть более плотный контакт, там нужны дополнительные меры защиты", - пояснил Данчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
1072413927396
Обсудить 22
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Научитесь платить, что бы штрафовать
7 мая, 15:15
Александр Чекалин
114001013
А путин в маске сидеть сам будет?
7 мая, 15:13
ddeluxo-87
721401211
Рекомендуем
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Лифт
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
Лента новостейМолния