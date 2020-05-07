В Минздраве ожидают пика коронавируса в ближайшие недели

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ожидать пика по заболеваемости коронавирусом можно в ближайшую неделю-две, сначала он наступит в Москве, потом в регионах России, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
"Вероятнее всего, если мы обратимся к тем моделям развития эпидемии, которые были сделаны ранее, то нам следует ожидать пика где-то в ближайшую неделю-две, после этого, скорее всего, наступит плато, стабилизация заболеваемости, после чего будет постепенное снижение",- сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что динамика развития эпидемии в Москве и регионах разная, поэтому пик наступит сначала в столице, а позже в других субъектах Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.