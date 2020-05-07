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2020-05-07T15:03
https://ria.ru/20200507/1571104532.html
Житель Сургута устроил пальбу из пистолета из-за "желания пострелять"
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РИА Новости

Житель Сургута устроил пальбу из пистолета из-за "желания пострелять"

15:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Житель Сургута нарушил режим самоизоляции и устроил пальбу из пистолета в дворе жилого дома, свой поступок он объяснил полицейским "внезапным желанием пострелять", сообщает городское управление МВД.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный во дворе дома по проспекту Дружбы стреляет в воздух из оружия. Полицейские оперативно установили его личность, им оказался 30-летний местный житель, стрелявший из охолощенного пистолета.
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"Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой, и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сказали в УМВД, отметив, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
В отношении него составили два административных протокола: за стрельбу из оружия вне отведенного для этого места, а также за нарушение режима обязательной самоизоляции, введенного в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Мужчине грозят не только штрафы, но и конфискация оружия, добавили в ведомстве.
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