Житель Сургута устроил пальбу из пистолета из-за "желания пострелять"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Житель Сургута нарушил режим самоизоляции и устроил пальбу из пистолета в дворе жилого дома, свой поступок он объяснил полицейским "внезапным желанием пострелять", сообщает городское управление МВД.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный во дворе дома по проспекту Дружбы стреляет в воздух из оружия. Полицейские оперативно установили его личность, им оказался 30-летний местный житель, стрелявший из охолощенного пистолета.
"Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой, и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сказали в УМВД, отметив, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
В отношении него составили два административных протокола: за стрельбу из оружия вне отведенного для этого места, а также за нарушение режима обязательной самоизоляции, введенного в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Мужчине грозят не только штрафы, но и конфискация оружия, добавили в ведомстве.