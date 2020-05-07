Житель Сургута устроил пальбу из пистолета из-за "желания пострелять"

"Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой, и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сказали в УМВД, отметив, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.