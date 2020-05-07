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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:03
https://ria.ru/20200507/1571104470.html
Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас означают коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_17d72a57f83a1abe4dcf68207f84f582.jpg
РИА Новости

Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас означают коронавирус

15:03 07.05.2020
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comЗаболевший мужчина
Заболевший мужчина
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Заболевший мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Симптомы любой респираторной инфекции сейчас, скорее всего, являются проявлением коронавирусом, так как другие сезонные респираторные вирусы находятся на спаде, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
"Сейчас очень важно помнить, что любая респираторная инфекция - это с высокой вероятностью именно инфекция, связанная с вирусом SARS-CoV-2, потому что сейчас другие респираторные вирусы сезонные, они уже находятся на спаде, заболеваемость этими инфекциями на спаде", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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