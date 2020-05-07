Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас означают коронавирус

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Симптомы любой респираторной инфекции сейчас, скорее всего, являются проявлением коронавирусом, так как другие сезонные респираторные вирусы находятся на спаде, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
"Сейчас очень важно помнить, что любая респираторная инфекция - это с высокой вероятностью именно инфекция, связанная с вирусом SARS-CoV-2, потому что сейчас другие респираторные вирусы сезонные, они уже находятся на спаде, заболеваемость этими инфекциями на спаде", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24".
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