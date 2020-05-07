Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас означают коронавирус

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Симптомы любой респираторной инфекции сейчас, скорее всего, являются проявлением коронавирусом, так как другие сезонные респираторные вирусы находятся на спаде, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.