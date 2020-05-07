Кузнецова предложила разработать программу отдыха детей во время пандемии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова просит Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации разработать программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период во время пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"К нам поступают обращения родителей, которые обеспокоены вопросами организации летнего отдыха своих детей – особенно в современных условиях противодействия коронавирусной инфекции, когда во многих регионах сдвигаются сроки оздоровительной кампании... А в этом году ситуация может усугубиться. Дети будут предоставлены сами себе, поэтому необходимо принять комплекс мер по предупреждению всех рисков. Это должны быть и федеральные, и региональные программы всеобщей занятости детей с ориентиром на запросы несовершеннолетних разного возраста", – считает Кузнецова.

Соответствующее предложение о разработке специальной программы по организации досуга и полезной занятости детей летом уполномоченный направила в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Так, программа должна быть подготовлена с учетом возраста и интересов детей. Отдельно Кузнецова выделила программу для детей-сирот, детей-инвалидов с привлечением всех возможных ресурсов дополнительного образования.

Детский омбудсмен напомнила, что чаще всего подвергаются риску дети, которые ничем не заняты. Так, по информации Росстата , в 2019 году 67,2% детей оказались не охвачены организованным отдыхом, в результате за три летних месяца травмы получили 9 470 несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, а 545 детей погибли.

"Дополнительным подтверждением того, что дети в летний период крайне нуждаются в организованном досуге и полезной занятости могут служить показатели численности несовершеннолетних, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Так, согласно статистическим данным за лето 2019 года 16 142 несовершеннолетних состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 9 449 совершили правонарушения; 3 439 – преступления и 3 368 находились в розыске – все эти дети в летний период не были ничем заняты и не пребывали ни в одной из смен в организациях отдыха и оздоровления", - заключила Кузнецова.