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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:28
https://ria.ru/20200507/1571104396.html
Кузнецова предложила разработать программу отдыха детей во время пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570345341_0:176:3089:1914_1036x0_80_0_0_b666c8540fb64ceae8400b69bc9e4eb3.jpg
РИА Новости

Кузнецова предложила разработать программу отдыха детей во время пандемии

15:02 07.05.2020 (обновлено: 15:28 07.05.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитанница детского сада моет руки перед едой
Воспитанница детского сада моет руки перед едой
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Воспитанница детского сада моет руки перед едой. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова просит Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации разработать программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период во время пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"К нам поступают обращения родителей, которые обеспокоены вопросами организации летнего отдыха своих детей – особенно в современных условиях противодействия коронавирусной инфекции, когда во многих регионах сдвигаются сроки оздоровительной кампании... А в этом году ситуация может усугубиться. Дети будут предоставлены сами себе, поэтому необходимо принять комплекс мер по предупреждению всех рисков. Это должны быть и федеральные, и региональные программы всеобщей занятости детей с ориентиром на запросы несовершеннолетних разного возраста", – считает Кузнецова.
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Соответствующее предложение о разработке специальной программы по организации досуга и полезной занятости детей летом уполномоченный направила в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Так, программа должна быть подготовлена с учетом возраста и интересов детей. Отдельно Кузнецова выделила программу для детей-сирот, детей-инвалидов с привлечением всех возможных ресурсов дополнительного образования.
Детский омбудсмен напомнила, что чаще всего подвергаются риску дети, которые ничем не заняты. Так, по информации Росстата, в 2019 году 67,2% детей оказались не охвачены организованным отдыхом, в результате за три летних месяца травмы получили 9 470 несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, а 545 детей погибли.
"Дополнительным подтверждением того, что дети в летний период крайне нуждаются в организованном досуге и полезной занятости могут служить показатели численности несовершеннолетних, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Так, согласно статистическим данным за лето 2019 года 16 142 несовершеннолетних состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 9 449 совершили правонарушения; 3 439 – преступления и 3 368 находились в розыске – все эти дети в летний период не были ничем заняты и не пребывали ни в одной из смен в организациях отдыха и оздоровления", - заключила Кузнецова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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