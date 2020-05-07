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2020-05-07T15:00
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В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками

15:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили пять человек, в том числе два подростка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 11.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Саханка. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе два подростка", - сказал представитель ведомства.
По его словам, пострадавшие были доставлены в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь, после чего нескольких раненых доставили в республиканскую травматологическую больницу Донецка.
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