В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили пять человек, в том числе два подростка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 11.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Саханка. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе два подростка", - сказал представитель ведомства.
По его словам, пострадавшие были доставлены в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь, после чего нескольких раненых доставили в республиканскую травматологическую больницу Донецка.