В Индии число погибших от утечки газа с химзавода выросло до 11

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Число погибших от утечки ядовитого газа в индийском штате Число погибших от утечки ядовитого газа в индийском штате Андхра-Прадеш выросло до 11 человек, медицинская помощь потребовалось более чем 1 тысяче человек, сообщает т елеканал NDTV

Ранее в четверг местные власти сообщили об утечке стирола с предприятия LG Polymers, которая произошла около 2.30 ночи. Сообщалось о 8 погибших. Стирол - бесцветная ядовитая жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы.

"Сегодня LG Polymers начали перезапуск производства. Они обнаружили, что стирол в одном из мест хранения превращается в газ и испаряется через дымоходы. Как только они это узнали, они проинформировали гражданские власти о начале блокировки. Первое, что мы сделали, - попросили фабрику нейтрализовать жидкий компонент. Таким образом, они смогли нейтрализовать соединение, чтобы оно больше не превращалось в газ", - сказал телеканалу Republic министр промышленности Андхра-Прадеша Мекапати Гутам Редди.

Он отметил, что после этого власти попытались выяснить, сколько именно газа испарилось и на какую область он распространился.

"Мы обнаружили, что люди, которые соприкасаются с газом, чувствуют раздражение кожи и тошноту. Поскольку эта утечка была рано утром, люди, на которых газ подействовал во время сна, были без сознания. Длительное воздействие привело бы к смерти. Как правило, при таком в таком случае больше всего страдают дети младшего возраста. Я выражаю свои соболезнования семьям", - сказал он.

Министр также сказал, что ответственность за инцидент лежит на компании, в связи с фактом утечки стирола будет начато расследование.

Ранее издание Times of India сообщало, что среди погибших есть ребенок, а за медпомощью обратились около 5 тысяч человек. Указывалось, что инцидент вызвал панику среди местных жителей в радиусе 3 километров от предприятия, многие люди потеряли сознание и лежали на дорогах, другие испытали проблемы с дыханием.

Власти призвали местное население покинуть свои дома и выйти в безопасные зоны. При выходе на улицу людям рекомендуют надеть смоченную водой маску, которая может защитить от ядовитых испарений.