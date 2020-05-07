Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны

"Война затронула не только взрослых, но и детей. Важно и нужно помнить подвиг каждого, поэтому выпуск сборника рассказов совместно с фондом "Спешите делать добро!" на "ЛитРес" и MyBook для нас особенно важен. В преддверии 75-летия Победы мы вместе с аудиторией наших сервисов вспоминаем всех маленьких героев, которые наравне со взрослыми приближали ее каждый день", — говорит Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний "ЛитРес".