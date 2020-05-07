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2020-05-07T21:20
https://ria.ru/20200507/1571104171.html
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
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РИА Новости

Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны

17:00 07.05.2020 (обновлено: 21:20 07.05.2020)
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© Фото : пресс-служба культурно-просветительского проекта благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"Аудиокнига "Маленькие герои большой войны"
Аудиокнига Маленькие герои большой войны
© Фото : пресс-служба культурно-просветительского проекта благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!"
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В честь 75-летие Великой Победы благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" выпустил аудиоверсию книги-трилогии "Маленькие герои большой войны", посвященной теме детского героизма в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"В войне принимали участие более 400 тысяч детей и подростков, 35 тысяч из них награждены орденами и медалями. Наш общий долг — восстановить из небытия имена маленьких героев и историческую правду о бессмертном подвиге, который они совершили в борьбе с врагом ради Великой Победы", — комментирует проект Оксана Федорова.
В аудиокнигу вошло 75 рассказов, в записи которых приняли участие: Оксана Федорова, Сергей Миронов, Дмитрий Харатьян, Леонид Кулагин, Станислав Дужников, Александр Олешко, Елена Захарова, Дмитрий Миллер и другие. Всего более 30 известных актеров, артистов, общественных деятелей, а также волонтеры и студенты московских вузов.
Дополнительно издание выпущено в формате подарочного диска. На нем представлены материалы о его создании и видеообращения от участников проекта.

"Война затронула не только взрослых, но и детей. Важно и нужно помнить подвиг каждого, поэтому выпуск сборника рассказов совместно с фондом "Спешите делать добро!" на "ЛитРес" и MyBook для нас особенно важен. В преддверии 75-летия Победы мы вместе с аудиторией наших сервисов вспоминаем всех маленьких героев, которые наравне со взрослыми приближали ее каждый день", — говорит Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний "ЛитРес".

Так, зрители смогут посмотреть и послушать уникальные видеоинтервью с автором книги-трилогии "Маленькие герои большой войны" ветераном Аркадием Васильевичем Никоноровым (с 11 лет воевал в партизанском отряде на Брянщине) и героем книги, ветераном Александром Александровичем Ульяновым по прозвищу "Шурка-москвич" (с 10 лет сражался за Родину в белорусских болотах).
С сегодняшнего дня аудиокнига доступна на ЛитРес и книжном сервисе MyBook.
"Маленькие герои большой войны" — культурно-просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.
"РИА Новости" и радио Sputnik выступают официальными информационными партнерами проекта.
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