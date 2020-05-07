Число случаев COVID-19 в Южной Осетии увеличилось до 11

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Южной Осетии за сутки увеличилось до одиннадцати человек, сообщила журналистам заместитель главы комитета юго-осетпотребнадзора Анна Гаглоева.

В среду в Южной Осетии было выявлено три первых случая заражения коронавирусом.

По ее словам, восемь тестов на COVID-19 показали положительный результат. Среди заболевших - мужчина, вернувшийся из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов РФ в республику.

Власти Южной Осетии в среду приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Образовательные учреждения Южной Осетии закрыты до 12 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.