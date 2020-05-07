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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:59
https://ria.ru/20200507/1571104073.html
Число случаев COVID-19 в Южной Осетии увеличилось до 11
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Южной Осетии увеличилось до 11

14:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии за сутки увеличилось до одиннадцати человек, сообщила журналистам заместитель главы комитета юго-осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
В среду в Южной Осетии было выявлено три первых случая заражения коронавирусом.
По ее словам, восемь тестов на COVID-19 показали положительный результат. Среди заболевших - мужчина, вернувшийся из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов РФ в республику.
Власти Южной Осетии в среду приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.
Указатель на границе Южной Осетии
6 мая, 19:49
Южная Осетия на неделю закроет границу с Россией из-за COVID-19
Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Образовательные учреждения Южной Осетии закрыты до 12 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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