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2020-05-07T15:11
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Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым шаги по развитию экономики
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РИА Новости

Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым шаги по развитию экономики

14:58 07.05.2020 (обновлено: 15:11 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что утром обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и главой Минфина Антоном Силуановым ближайшие шаги по развитию экономики, включая транспорт.
"Некоторые вопросы, которые вы сейчас поставили, безусловно, нужно еще будет доработать. Я в завершающем слове об этом скажу. Но сегодня с утра мы и с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первым вице-премьером - ред.), и министром финансов (Антоном Силуановым - ред.), обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики в целом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
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Михаил МишустинАнтон СилуановВладимир ПутинЭкономика
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