Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым шаги по развитию экономики

"Некоторые вопросы, которые вы сейчас поставили, безусловно, нужно еще будет доработать. Я в завершающем слове об этом скажу. Но сегодня с утра мы и с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первым вице-премьером - ред.), и министром финансов (Антоном Силуановым - ред.), обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики в целом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.