Специалист рассказал, останутся ли доступные по цене авиаперелеты

Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, что будет с дешевыми рейсами и путевками после пандемии коронавируса, Эксперт рассказал, что будет с дешевыми рейсами и путевками после пандемии коронавируса, сообщает Express.

Авиационная отрасль сейчас оказалась в тяжелом положении, и туристы беспокоятся, а останутся ли доступные по цене перелеты.

По словам экспертов, необходимо некоторое время, чтобы индустрия пришла в норму. Председатель и главный креативный директор международной консалтинговой компании по брендингу Ландор Питер Кнапп сказал, что пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, как и частоту и стоимость поездок.

"Операторы, которые расчитывали на деловых туристов, могут столкнуться с дополнительной проблемой, — отметил он. — Многие клиенты начинают сомневаться в необходимости перелетов, так как видеоконференцсвязь показала, что бизнес можно вести удаленно".

О дешевых перелетах Кнапп сказал, что ситуация может сложиться по-разному. С одной стороны, есть вероятность, что клиенты захотят снова активно путешествовать, увеличивая спрос на авиабилеты и их стоимость.

С другой стороны, низкие цены могут быть использованы, чтобы привлечь пассажиров, которые опасаются перелетов из-за коронавируса.

Для лоукостеров важным является высокий коэффициент загрузки и быстрый оборот судов, но в этом случае труднее реализовывать меры социального дистанцирования.

Но, если клиенты захотят, чтобы на борту была обеспечена безопасная дистанция, а санитарная обработка самолетов проводилась после каждого рейса, низкобюджетные перевозчики должны будут придумать новую модель работы.