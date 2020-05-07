Специалист рассказал, останутся ли доступные по цене авиаперелеты

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперт рассказал, что будет с дешевыми рейсами и путевками после пандемии коронавируса, сообщает Express.
Авиационная отрасль сейчас оказалась в тяжелом положении, и туристы беспокоятся, а останутся ли доступные по цене перелеты.
По словам экспертов, необходимо некоторое время, чтобы индустрия пришла в норму. Председатель и главный креативный директор международной консалтинговой компании по брендингу Ландор Питер Кнапп сказал, что пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, как и частоту и стоимость поездок.
"Операторы, которые расчитывали на деловых туристов, могут столкнуться с дополнительной проблемой, — отметил он. — Многие клиенты начинают сомневаться в необходимости перелетов, так как видеоконференцсвязь показала, что бизнес можно вести удаленно".
О дешевых перелетах Кнапп сказал, что ситуация может сложиться по-разному. С одной стороны, есть вероятность, что клиенты захотят снова активно путешествовать, увеличивая спрос на авиабилеты и их стоимость.
С другой стороны, низкие цены могут быть использованы, чтобы привлечь пассажиров, которые опасаются перелетов из-за коронавируса.
Для лоукостеров важным является высокий коэффициент загрузки и быстрый оборот судов, но в этом случае труднее реализовывать меры социального дистанцирования.
Но, если клиенты захотят, чтобы на борту была обеспечена безопасная дистанция, а санитарная обработка самолетов проводилась после каждого рейса, низкобюджетные перевозчики должны будут придумать новую модель работы.
Например, если среднее кресло не будет использоваться, авиакомпании должны будут решить, как занять это пустое пространство.