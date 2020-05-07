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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:56
https://ria.ru/20200507/1571103917.html
Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:61:3074:1790_1036x0_80_0_0_ca58ac0e50da9bbf1e1bde22a84252ec.jpg
РИА Новости

Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19

14:56 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице.
"Закончилось выявление по вспышке в областной клинической больнице (ОКБ), потому и падение у нас", - написал Алиханов в комментарии в своем аккаунте в Instagram.
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В регионе 4 и 5 мая было зарегистрировано 45 и 42 случая COVID-19, 6 и 7 мая число выявленных случаев сократилось до 17 и 16 соответственно.
Ранее сообщалось, что не менее чем у 50 человек — медиков и пациентов - в калининградской областной клинической больнице была выявлена коронавирусная инфекция, несколько отделений были полностью закрыты на карантин, учреждение перешло на "полуинфекционный" режим работы.
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На 7 мая, в Калининградской области на COVID-19 обследовано 24,5 тысячи человек. Выявлено 599 случаев заражения, 154 человека выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2099 человек, в том числе 160 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановЗдоровье - ОбществоКалининградская область
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