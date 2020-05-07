Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице.

"Закончилось выявление по вспышке в областной клинической больнице (ОКБ), потому и падение у нас", - написал Алиханов в комментарии в своем аккаунте в Instagram.

В регионе 4 и 5 мая было зарегистрировано 45 и 42 случая COVID-19, 6 и 7 мая число выявленных случаев сократилось до 17 и 16 соответственно.

Ранее сообщалось, что не менее чем у 50 человек — медиков и пациентов - в калининградской областной клинической больнице была выявлена коронавирусная инфекция, несколько отделений были полностью закрыты на карантин, учреждение перешло на "полуинфекционный" режим работы.

На 7 мая, в Калининградской области на COVID-19 обследовано 24,5 тысячи человек. Выявлено 599 случаев заражения, 154 человека выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2099 человек, в том числе 160 в условиях обсерватора.