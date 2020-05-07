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2020-05-07T14:55
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Путин попросил доложить о создании особой экономической зоны на Каспии
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РИА Новости

Путин попросил доложить о создании особой экономической зоны на Каспии

14:55 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин доложить о ходе выполнения поручения по созданию особой экономической зоны на Каспии.
На совещании по поддержке транспортной отрасли глава государства отметил, что российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными, и сейчас есть реальная возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу собственных портов. "Естественно, сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортерам", - добавил он.
В связи с этим Путин попросил доложить о проекте. "В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению", - сказал президент.
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