Путин попросил доложить о создании особой экономической зоны на Каспии

На совещании по поддержке транспортной отрасли глава государства отметил, что российские портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными, и сейчас есть реальная возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу собственных портов. "Естественно, сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортерам", - добавил он.

В связи с этим Путин попросил доложить о проекте. "В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла. Прошу сегодня доложить, что уже сделано по этому направлению", - сказал президент.